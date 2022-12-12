Гоген Солнцев раскрыл причину госпитализации с травмой головы

Участник российских телешоу и шоумен Гоген Солнцев получил травму головы после того, как его толкнули. Причину госпитализации он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Все хорошо, я чувствую себя гораздо лучше. К сожалению, был инцидент. Меня толкнули, я упал, голова на гололед попала — нелепость», — рассказал Солнцев .

Солнцев — постоянный участник российских ток-шоу. В эфирах его часто сопровождала 66-летняя супруга Екатерина Терешкович, с которой он развелся осенью 2021 года, а также многочисленные друзья и родственники. В сети он известен как персонаж из мема про адвоката, за основу которого был взят кадр с кричащим во время одного из выпусков передачи «Пусть говорят» Солнцевым.