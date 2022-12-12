Михайлов выступил против того, чтобы его дети стали артистами

Певец Стас Михайлов в беседе с Teleprogramma.pro признался, что выступает против профессии артиста для своих детей.
«У меня нет желания, чтобы дети пели. Если они себя проявят, то я, конечно, подтолкну их, помогу. Но мне кажется, что из них никто не впишется в это дело», — отметил артист.
Также Михайлов объяснил, что наследники не пытаются «нажиться» на его имени.
«Например, Иванка, наоборот, стала постарше и, как любой человек из творческой семьи, хочет показать, в чем человек может сам реализоваться», — рассказал певец.
Он поддержал стремление дочери добиваться успеха самостоятельно.