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26 минут назад

Стас Михайлов выступил против того, чтобы его дети стали артистами

Газета.Ruиещё 1

Певец Стас Михайлов в беседе с Teleprogramma.pro признался, что выступает против профессии артиста для своих детей.

Михайлов выступил против того, чтобы его дети стали артистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня нет желания, чтобы дети пели. Если они себя проявят, то я, конечно, подтолкну их, помогу. Но мне кажется, что из них никто не впишется в это дело», — отметил артист.

Также Михайлов объяснил, что наследники не пытаются «нажиться» на его имени.

«Например, Иванка, наоборот, стала постарше и, как любой человек из творческой семьи, хочет показать, в чем человек может сам реализоваться», — рассказал певец.

Он поддержал стремление дочери добиваться успеха самостоятельно.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,
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