Певец Элвин Грей отменил несколько концертов ради поездки на Донбасс

«Отмена концертов по такой уважительной причине, стоило того. Огромное уважение Радику - Элвину Грею и его команде, а также всем, кто был в этой большой бригаде поддержки. Сейчас такое тяжелое время, что люди должны отнестись ко всему происходящему с пониманием, прежде всего артист выступает там, где нужней и это неоспоримо».