Певец Элвин Грей отменил несколько концертов ради поездки на Донбасс

Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» оповестил об отмене концертов, добавив, что нужен сейчас в другом месте. Так, под отмену попали шесть выступлений в городах Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Томск и Курган.
Артист отправился на Донбасс, чтобы поддержать его защитников в зоне спецоперации. Он дал концерт для бойцов башкирских добровольческих батальонов, а также для бойцов, находящихся на реабилитации.
Поклонники поддержали решение певца, высказав свое мнение на его страничке в ВК.
«Отмена концертов по такой уважительной причине, стоило того. Огромное уважение Радику - Элвину Грею и его команде, а также всем, кто был в этой большой бригаде поддержки. Сейчас такое тяжелое время, что люди должны отнестись ко всему происходящему с пониманием, прежде всего артист выступает там, где нужней и это неоспоримо».
Многие российские звезды уже не раз выступали перед участниками специальной военной операции. Также героями предстоящего новогоднего фестиваля «Голубой огонёк» в нынешнем году будут не только знаменитости отечественного шоу-бизнеса, но и герои Российской Федерации, которые приехали из Донбасса.