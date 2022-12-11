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45 минут назад

Певец Элвин Грей отменил несколько концертов ради поездки на Донбасс

Ирина Лебедева

Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» оповестил об отмене концертов, добавив, что нужен сейчас в другом месте. Так, под отмену попали шесть выступлений в городах Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Томск и Курган.

Певец Элвин Грей отменил несколько концертов ради поездки на Донбасс
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Артист отправился на Донбасс, чтобы поддержать его защитников в зоне спецоперации. Он дал концерт для бойцов башкирских добровольческих батальонов, а также для бойцов, находящихся на реабилитации.

Поклонники поддержали решение певца, высказав свое мнение на его страничке в ВК.

«Отмена концертов по такой уважительной причине, стоило того. Огромное уважение Радику - Элвину Грею и его команде, а также всем, кто был в этой большой бригаде поддержки. Сейчас такое тяжелое время, что люди должны отнестись ко всему происходящему с пониманием, прежде всего артист выступает там, где нужней и это неоспоримо».

Многие российские звезды уже не раз выступали перед участниками специальной военной операции. Также героями предстоящего новогоднего фестиваля «Голубой огонёк» в нынешнем году будут не только знаменитости отечественного шоу-бизнеса, но и герои Российской Федерации, которые приехали из Донбасса.

Шоу-бизнес,Элвин Грей,Радик Юльякшин,
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