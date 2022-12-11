Продюсер озвучил свою версию хулиганских поступков Лепса

Музыкальный продюсер Евгений Морозов в беседе с журналистами выдвинул свою теорию о том, почему в последнее время Лепс устраивает скандал за скандалом.

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В социальных сетях в основном пишут, что причиной неадекватного поведения артиста был алкоголь. Но руководитель компании «Ру-концерт» уверен, что ситуацию следует рассматривать более внимательно. Лепса оставила жена, с которой он вырастил детей. Музыкант пережил и болезненный разрыв семьи, и сильнейший удар по самолюбию, - пишет «Комсомольская Правда».

«Знаете, в 60 лет лишиться любимой жены — это испытание. Отсюда и срывы, драки», - убежден Морозов.

Продюсер считает, что воссоединение Григория Викторовича с супругой обязательно произойдет.

«Да, вспылил, бывает. Думаю, все у него будет хорошо и с женой он снова воссоединится!» — надеется Евгений Морозов.

По поводу Лепса высказались уже многие звезды. Например, Ксения Бородина заявила о том, что ей его жаль, ведь он явно очень устал и перестал себя контролировать.