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24 минуты назад

Продюсер озвучил свою версию хулиганских поступков Лепса

Ирина Лебедева

Музыкальный продюсер Евгений Морозов в беседе с журналистами выдвинул свою теорию о том, почему в последнее время Лепс устраивает скандал за скандалом.

Продюсер озвучил свою версию хулиганских поступков Лепса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В социальных сетях в основном пишут, что причиной неадекватного поведения артиста был алкоголь. Но руководитель компании «Ру-концерт» уверен, что ситуацию следует рассматривать более внимательно. Лепса оставила жена, с которой он вырастил детей. Музыкант пережил и болезненный разрыв семьи, и сильнейший удар по самолюбию, - пишет «Комсомольская Правда».

«Знаете, в 60 лет лишиться любимой жены — это испытание. Отсюда и срывы, драки», - убежден Морозов.

Продюсер считает, что воссоединение Григория Викторовича с супругой обязательно произойдет.

«Да, вспылил, бывает. Думаю, все у него будет хорошо и с женой он снова воссоединится!» — надеется Евгений Морозов.

По поводу Лепса высказались уже многие звезды. Например, Ксения Бородина заявила о том, что ей его жаль, ведь он явно очень устал и перестал себя контролировать.

А вот Вика Цыганова другого мнения. Она считает, что многие известные артисты просто считают, что им все можно. Она обратилась к Лепсу и порекомендовала ему опомниться и молиться, а еще покаяться за то, что он сделал.

Шоу-бизнес,Вика Цыганова,Евгений Морозов,Ксения Бородина,
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