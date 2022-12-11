Цискаридзе рассказал о сложностях закулисной жизни

«Мама меня запугивала, но я потом уже ей сказал, что она совершила ошибку — не показала мне жизнь за кулисами. Это потом я понял, что за кулисами еще хуже, что там живут не фантастические существа, а сволочи. Маме я любил противостоять во всем, мы были очень разные люди: если она что-то требовала, я делал все наоборот», — сообщил артист.