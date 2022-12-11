Цискаридзе рассказал о сложностях закулисной жизни

Николай Цискаридзе поделился мыслями о своей работе. Как оказалось, его мама в свое время очень отговаривала от того, чтобы он посвятил жизнь балету. Но при этом совершила большую ошибку.
«Мама меня запугивала, но я потом уже ей сказал, что она совершила ошибку — не показала мне жизнь за кулисами. Это потом я понял, что за кулисами еще хуже, что там живут не фантастические существа, а сволочи. Маме я любил противостоять во всем, мы были очень разные люди: если она что-то требовала, я делал все наоборот», — сообщил артист.
Николай Максимович подчеркнул, что теперь он активно делится своим опытом с другими людьми. В первую очередь, со своими учениками, - пишет портал z-aya.ru.
«Что касается моих учеников — мне их не жалко. Жалость, на мой взгляд, самое омерзительное чувство. Это унижение. А это профессия, где не нужны хлюпики, слабаки и плаксы», - резюмирует Цискаридзе.
Ранее Цискаридзе также раскрыл, что за место ведущего в ток-шоу «Сегодня вечером» шла «чудовищная борьба». Артист признался, что узнал об этом от знакомых и удивился данному факту.