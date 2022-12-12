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10 минут назад

Онлайн-трансляция свадьбы Оксаны Самойловой и Джигана побила рекорд в соцсети

Газета.Ruиещё 4

Онлайн-трансляция свадьбы Оксаны Самойловой и Джиагана ВКонтакте собрала перед экранами 100 тысяч человек. В честь 10-летия со дня свадьбы Оксана Самойлова и Джиган решили устроить повторную церемонию, на которую позвали не только своих друзей и родственников, но и поклонников.

Онлайн-трансляция свадьбы Самойловой и Джигана побила рекорд в соцсети
Фото: Кадр из прямой трансляции/Оксана Самойлова/VKКадр из прямой трансляции/Оксана Самойлова/VK

Прямой эфир с торжества транслировался в онлайн-режиме в социальной сети ВКонтакте. В один из моментов в прямом эфире собралось одновременно 100 тысяч человек.

"И это повышает мой уровень стресса на миллион единиц", - анонсировала прямой эфир Самойлова за несколько часов до начала трансляции.

Поклонники пары смогли увидеть все самые трогательные моменты церемонии. В частности, обмен кольцами и новые свадебные клятвы супругов. Кольца Самойловой и Джигану вынес их маленький сын Давид, в то время, как дочери рассыпали лепестки роз вокруг матери. После клятв и обмена кольцами, дети объявили родителей мужа и женой.

Ранее сообщалось, что Тимати с девушкой прибыли на свадьбу Джигана и Самойловой на фоне слухов о расставании.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Тимати,
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