Большое количество скандальных историй, в которых оказался замешан Филипп Киркоров, заставило певца задуматься о памяти, которая после него останется. Киркоров сравнил себя с Владимиром Высоцким, которого, по его мнению, оболгали и оскорбили в кинематографе, выставив алкоголиком и барыгой.
Филипп опасается, что нечто подобное может произойти и с ним – зрителям представят скандальные сцены и различные казусы, а культурное наследие исполнителя обойдут стороной. Об этом пишет СтарХит.
«Про великого Высоцкого сняли говнофильм, где из него сделали барыгу, пьяницу и наркомана. Так, наверно, и когда меня не станет — выпустят фильм, где будет розовая кофточка, колготки в Алма-Ате, скандал в Кремле, танцы на кресте. А не мои рекордные 33 концерта в Питере, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса, не потрясающий тур с самолетом, когда мы объездили всю страну, и не 35 звездных лет с 20 выпущенными альбомами и аншлагами, которые я до сих пор собираю», — с сарказмом отметил Филипп Бедросович.
Американские активисты потребовали запретить российскому поп-исполнителю Филиппу Киркорову запретить въезд в США. Они обратили внимание на то, что поддерживающий Россию Киркоров имеет возможность отдыхать в своем особняке во Флориде площадью почти 800 кв. м и рыночной стоимостью около $10 млн.