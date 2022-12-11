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39 минут назад

Киркоров задумался о том, каким запомнят его поклонники

Ирина Лебедева

Большое количество скандальных историй, в которых оказался замешан Филипп Киркоров, заставило певца задуматься о памяти, которая после него останется. Киркоров сравнил себя с Владимиром Высоцким, которого, по его мнению, оболгали и оскорбили в кинематографе, выставив алкоголиком и барыгой.

Киркоров задумался о том, каким запомнят его поклонники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Филипп опасается, что нечто подобное может произойти и с ним – зрителям представят скандальные сцены и различные казусы, а культурное наследие исполнителя обойдут стороной. Об этом пишет СтарХит.

«Про великого Высоцкого сняли говнофильм, где из него сделали барыгу, пьяницу и наркомана. Так, наверно, и когда меня не станет — выпустят фильм, где будет розовая кофточка, колготки в Алма-Ате, скандал в Кремле, танцы на кресте. А не мои рекордные 33 концерта в Питере, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса, не потрясающий тур с самолетом, когда мы объездили всю страну, и не 35 звездных лет с 20 выпущенными альбомами и аншлагами, которые я до сих пор собираю», — с сарказмом отметил Филипп Бедросович.

Американские активисты потребовали запретить российскому поп-исполнителю Филиппу Киркорову запретить въезд в США. Они обратили внимание на то, что поддерживающий Россию Киркоров имеет возможность отдыхать в своем особняке во Флориде площадью почти 800 кв. м и рыночной стоимостью около $10 млн.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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