Киркоров задумался о том, каким запомнят его поклонники

«Про великого Высоцкого сняли говнофильм, где из него сделали барыгу, пьяницу и наркомана. Так, наверно, и когда меня не станет — выпустят фильм, где будет розовая кофточка, колготки в Алма-Ате, скандал в Кремле, танцы на кресте. А не мои рекордные 33 концерта в Питере, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса, не потрясающий тур с самолетом, когда мы объездили всю страну, и не 35 звездных лет с 20 выпущенными альбомами и аншлагами, которые я до сих пор собираю», — с сарказмом отметил Филипп Бедросович.