СМИ: Лепс уехал из России после драки в Петербурге

В последние дни в СМИ и социальных сетях широко обсуждались скандалы, главным героем которых был Григорий Лепс. Певец давал концерт в Санкт-Петербурге, но во время исполнения песни «Самый лучший день» запнулся на половине куплета, швырнул на пол микрофон, затем очки и ушел со сцены.
Позднее певец устроил драку в баре, причем сломал нос своему оппоненту.
Эпатажного певца ждали на знаковом музыкальном событии года – премии «Золотой граммофон». Однако Лепс там так и не появился. Как пишет «Комсомольская Правда», исполнитель хита «Рюмка водки» уехал на гастроли в Белоруссию.
Мнения поклонников и коллег Григория по шоу-бизнесу, обсуждающих скандальные выходки артиста, разделились. Некоторые считают, что у него просто сдали нервы. Другие, в том числе певец Андрей Губин, называют их спланированной акцией для привлечения внимания.
«Допускаю, что история с дракой была постановкой, а пострадавший - какой-нибудь начинающий актер, который за вознаграждение согласился участвовать в этом. Потом стороны помирятся, никаких проблем нет, а у артиста полные залы", - цитирует вокалиста Woman.ru.
Лепс записал видеообращение и заявил, что не может появиться на премии из-за гастролей. Но продюсер Морозов уверен, что исполнитель переживает депрессию после развода с Анной Шаплыковой.
«В 60 лет лишиться любимой жены — это испытание. Отсюда и срывы, драки. Лепс – однолюб, он всю жизнь любит только одну женщину», — отметил Морозов.