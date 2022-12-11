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46 минут назад

После срыва концерта и драки Лепс не появился на «Золотом граммофоне»

Ирина Лебедева

В последние дни в СМИ и социальных сетях широко обсуждались скандалы, главным героем которых был Григорий Лепс. Певец давал концерт в Санкт-Петербурге, но во время исполнения песни «Самый лучший день» запнулся на половине куплета, швырнул на пол микрофон, затем очки и ушел со сцены.

СМИ: Лепс уехал из России после драки в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Позднее певец устроил драку в баре, причем сломал нос своему оппоненту.

Эпатажного певца ждали на знаковом музыкальном событии года – премии «Золотой граммофон». Однако Лепс там так и не появился. Как пишет «Комсомольская Правда», исполнитель хита «Рюмка водки» уехал на гастроли в Белоруссию.

Мнения поклонников и коллег Григория по шоу-бизнесу, обсуждающих скандальные выходки артиста, разделились. Некоторые считают, что у него просто сдали нервы. Другие, в том числе певец Андрей Губин, называют их спланированной акцией для привлечения внимания.

«Допускаю, что история с дракой была постановкой, а пострадавший - какой-нибудь начинающий актер, который за вознаграждение согласился участвовать в этом. Потом стороны помирятся, никаких проблем нет, а у артиста полные залы", - цитирует вокалиста Woman.ru.

Лепс записал видеообращение и заявил, что не может появиться на премии из-за гастролей. Но продюсер Морозов уверен, что исполнитель переживает депрессию после развода с Анной Шаплыковой.

«В 60 лет лишиться любимой жены — это испытание. Отсюда и срывы, драки. Лепс – однолюб, он всю жизнь любит только одну женщину», — отметил Морозов.

Шоу-бизнес,Андрей Губин,Григорий Лепс,
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