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56 минут назад

Поплавская жестко высказалась по поводу чиновников-коррупционеров

Ирина Лебедева

Яна Поплавская жестко отреагировала на новости об аресте очередного коррупционера. Она заявила, что в подобных случаях следует применять высшую меру наказания. Яна написала в микроблоге, что лучшие люди страны, «герои нашего времени», принимают участие в специальной военной операции. А другие в это же самое время «гребут взятки». Поплавская эмоционально отмечает, что необходимо «расстрелять двоих-троих», и тогда другим воровать будет неповадно.

Поплавская жестко высказалась по поводу чиновников-коррупционеров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Твари жадные продолжают набивать карманы! Живучие, как тараканы! … они толстыми ж*** сидят в мягких креслах в теплых кабинетах и пьют дорогой коньяк, а потом на люксовых BMW их водители везут эти задницы домой. А надо, чтобы армейский автобус вез их на фронт, на передовую в статусе рядовых!», - считает актриса.

Сын российской актрисы Яны Поплавской принял решение отправиться в зону СВО. Об этом актриса рассказала в эфире передачи «Жизнь и судьба». Актриса признала, что сначала ей было очень страшно за него, она даже попыталась его отговорить. Но как только она открыла рот, сын обнял ее и попросил ничего не делать. Тогда она только сказала, что гордится им и его выбором.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,
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