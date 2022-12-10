Алибасов назвал виновника развода с Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов высказался по поводу своего развода с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По мнению продюсера, виновницей того, что супруги разошлись, была дочь актрисы Ольга. Алибасов уверяет, что та действовала ради собственной выгоды.
Как рассказывает СтарХит, Алибасов и Федосеева-Шукшина знакомы не один десяток лет. СМИ писали об их романе в 90-е годы, тогда пара рассталась, но сохранила дружеские отношения.
И вот, спустя много лет, в 2018 году, Бари Каримович и Лидия Николаевна заключили брак. Союз звезд долго не продержался – развод состоялся уже в 2020 году. При этом Алибасова обвинили в том, что он решил присвоить имущество супруги.
Бари Каримович в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ публично заявил, что развод – дело козней Ольги.
«К сожалению, Оля сделала все, чтобы мы расстались. Это было печально. Я даже плакал, когда последний раз уехал от Лиды. Но невозможно жить в такой драматичной среде и с таким человеком как Оля. Она просто ограбила мать, продала ее квартиру в Финляндии, и здесь где-то в Подмосковье, и все продолжает грабить и грабить. Я с ней один-два раза разговаривал и пожалел об этом. У нее в голове только деньги», - уверен продюсер.
Актер Станислав Садальский сообщил о главном недостатке артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Слово и Дело". Садальский назвал актрису потрясающей и сообщил, что на днях с ней связывался. Актер в шутку отметил, что главный недостаток Федосеевой-Шукшиной - ее бывший муж Бари Алибасов.