В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
42 минуты назад

Алибасов назвал виновника развода с Федосеевой-Шукшиной

Рамблер

Бари Алибасов высказался по поводу своего развода с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По мнению продюсера, виновницей того, что супруги разошлись, была дочь актрисы Ольга. Алибасов уверяет, что та действовала ради собственной выгоды.

Алибасов назвал виновника развода с Федосеевой-Шукшиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказывает СтарХит, Алибасов и Федосеева-Шукшина знакомы не один десяток лет. СМИ писали об их романе в 90-е годы, тогда пара рассталась, но сохранила дружеские отношения.

И вот, спустя много лет, в 2018 году, Бари Каримович и Лидия Николаевна заключили брак. Союз звезд долго не продержался – развод состоялся уже в 2020 году. При этом Алибасова обвинили в том, что он решил присвоить имущество супруги.

Бари Каримович в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ публично заявил, что развод – дело козней Ольги.

«К сожалению, Оля сделала все, чтобы мы расстались. Это было печально. Я даже плакал, когда последний раз уехал от Лиды. Но невозможно жить в такой драматичной среде и с таким человеком как Оля. Она просто ограбила мать, продала ее квартиру в Финляндии, и здесь где-то в Подмосковье, и все продолжает грабить и грабить. Я с ней один-два раза разговаривал и пожалел об этом. У нее в голове только деньги», - уверен продюсер.

Актер Станислав Садальский сообщил о главном недостатке артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Слово и Дело". Садальский назвал актрису потрясающей и сообщил, что на днях с ней связывался. Актер в шутку отметил, что главный недостаток Федосеевой-Шукшиной - ее бывший муж Бари Алибасов.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,Станислав Садальский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители