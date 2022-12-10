Алибасов назвал виновника развода с Федосеевой-Шукшиной

«К сожалению, Оля сделала все, чтобы мы расстались. Это было печально. Я даже плакал, когда последний раз уехал от Лиды. Но невозможно жить в такой драматичной среде и с таким человеком как Оля. Она просто ограбила мать, продала ее квартиру в Финляндии, и здесь где-то в Подмосковье, и все продолжает грабить и грабить. Я с ней один-два раза разговаривал и пожалел об этом. У нее в голове только деньги», - уверен продюсер.