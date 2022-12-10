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1 час назад

Лещенко объяснил, почему Добрынин перестал выступать

Ирина Лебедева

Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин давние добрые товарищи. Оба – мэтры эстрады, однако Лещенко продолжает концертную деятельность, а Добрынин перестал появляться на сцене.

Лещенко объяснил, почему Добрынин перестал выступать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лев Валерьянович рассказал, почему его друг стал вести затворническую жизнь. Дело в том, что у Вячеслава Григорьевича сложности со здоровьем.

«У него проблемы, он сидит дома. Заболел», – объяснил Лещенко.

Правда, уточнять, чем именно болен Добрынин, он не стал.

Известно, что еще в 2018 году Вячеслав Григорьевич перенес микроинсульт. Об этом пишут dni.ru.

«Я болел три года. Сейчас мне плохо относительно того периода, когда был бодрячком, когда ходил и песню пел "Все, что в жизни есть у меня". А все, что в жизни есть у меня — это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие», - потом рассказывал артист.

Как пишут СМИ, речь у певца не восстановилась до нормального состояния, есть также проблемы с опорно-двигательными функциями.

Добрынин сейчас живет на даче в Рузском районе Московской области, расположенной на берегу Озернинского водохранилища.

В последний раз Добрынин выступал в декабре 2019 года на сборном концерте. Уже тогда он признался журналистам, что номер дался ему нелегко.

Шоу-бизнес,Вячеслав Добрынин,Лев Лещенко,
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