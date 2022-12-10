Лещенко объяснил, почему Добрынин перестал выступать

Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин давние добрые товарищи. Оба – мэтры эстрады, однако Лещенко продолжает концертную деятельность, а Добрынин перестал появляться на сцене.
Лев Валерьянович рассказал, почему его друг стал вести затворническую жизнь. Дело в том, что у Вячеслава Григорьевича сложности со здоровьем.
«У него проблемы, он сидит дома. Заболел», – объяснил Лещенко.
Правда, уточнять, чем именно болен Добрынин, он не стал.
Известно, что еще в 2018 году Вячеслав Григорьевич перенес микроинсульт. Об этом пишут dni.ru.
«Я болел три года. Сейчас мне плохо относительно того периода, когда был бодрячком, когда ходил и песню пел "Все, что в жизни есть у меня". А все, что в жизни есть у меня — это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие», - потом рассказывал артист.
Как пишут СМИ, речь у певца не восстановилась до нормального состояния, есть также проблемы с опорно-двигательными функциями.
Добрынин сейчас живет на даче в Рузском районе Московской области, расположенной на берегу Озернинского водохранилища.
В последний раз Добрынин выступал в декабре 2019 года на сборном концерте. Уже тогда он признался журналистам, что номер дался ему нелегко.