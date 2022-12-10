В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Джигурда заявил, что «несказанно рад» получению российского гражданства

Ирина Лебедева

Никита Джигурда родился на Украине, в Киеве, там прошли его детство и юность. Но артист давно живет в России и считает себя россиянином, поэтом и подал заявление на получение гражданства РФ.

Джигурда заявил, что «несказанно рад» получению российского гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает 5 Канал, вопрос уже решен положительно. Так, издание «Дни.ру» опубликовало скрин извещения ГУ МВД России по Московской области, где говорится о том, что

«Джигурда Никита Борисович, 27.03.1961 года рождения, уроженец г. Киева, Украинский СССР принял гражданство Российской Федерации на основании пункта "л" части 2 статьи 12 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"».

Пункт «л» предусматривает упрощенный порядок получения гражданства.

«Я несказанно рад этому. Как только приношу Присягу России, мне выдают паспорт Гражданина Российской Федерации!». - цитирует издание слова артиста.

Эпатажный музыкант Никита Джигурда считает, что артисты, которые покинули Россию, будут просить прощения и захотят вернуться. По словам Джигурды Запад не сможет обойтись без энергоресурсов и быстро это осознает. И в этот момент уехавшие артисты быстро захотят домой, чтобы залатать финансовые дыры.

Шоу-бизнес,Никита Джигурда,МВД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители