Джигурда заявил, что «несказанно рад» получению российского гражданства

Никита Джигурда родился на Украине, в Киеве, там прошли его детство и юность. Но артист давно живет в России и считает себя россиянином, поэтом и подал заявление на получение гражданства РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает 5 Канал, вопрос уже решен положительно. Так, издание «Дни.ру» опубликовало скрин извещения ГУ МВД России по Московской области, где говорится о том, что

«Джигурда Никита Борисович, 27.03.1961 года рождения, уроженец г. Киева, Украинский СССР принял гражданство Российской Федерации на основании пункта "л" части 2 статьи 12 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"».

Пункт «л» предусматривает упрощенный порядок получения гражданства.

«Я несказанно рад этому. Как только приношу Присягу России, мне выдают паспорт Гражданина Российской Федерации!». - цитирует издание слова артиста.