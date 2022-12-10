Басков сообщил, что перенес операцию

«Хотел бы прежде всего извиниться, что я немного прихрамываю. Наша российская пресса любит навешать на человека столько сразу, что ты уже чувствуешь, что ты ближе к земле. У меня всего лишь были проблемы со связками на ноге, российские доктора сделали прекрасную работу, а голосовые связки у меня в целости и сохранности, - сказал Николай Басков.