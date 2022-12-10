Басков сообщил, что перенес операцию

В последнее время в СМИ и социальных сетях активно обсуждалось состояние здоровья Николая Баскова. На съемках новогодней программы «Песня года» певец появился на площадке ближе к полуночи, когда большинство журналистов уже ушли. Но в сеть, тем не менее, попало видео, на котором запечатлен артист, спрятавший лицо под капюшоном, и видно, что он сильно хромает.
Позднее на шоу «Москва. Лучший город Земли» в концертном зале в парке «Остров Мечты» Басков решил прояснить ситуацию и сам рассказал о состоянии здоровья. Об этом пишет «Комсомольская Правда». Певец объяснил, что действительно перенес операцию, хирургическое вмешательство прошло успешно, и сейчас идет реабилитационный период.
«Хотел бы прежде всего извиниться, что я немного прихрамываю. Наша российская пресса любит навешать на человека столько сразу, что ты уже чувствуешь, что ты ближе к земле. У меня всего лишь были проблемы со связками на ноге, российские доктора сделали прекрасную работу, а голосовые связки у меня в целости и сохранности, - сказал Николай Басков.
Представительница артиста Марина Наумова ранее также сообщала, что у Николая Баскова было повреждение связок.