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1 час назад

Волочкова рассказала о «космическом» вечере с Дедом Морозом

Lenta.ru

Российская балерина Анастасия Волочкова намекнула на новые отношения, опубликовав в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) фото мужчины в костюме Деда Мороза, с которым она провела «космический вечер».

Волочкова рассказала о «космическом» вечере с Дедом Морозом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам бывшей примы Большого театра, еще пару дней назад она планировала уходить в монастырь, но вчера «случилось чудо», и к ней в гости пришел Дед Мороз.

«Этот Дед Мороз оказался самым счастливым и, верю, судьбоносным в моей жизни! Я была в таком восторге от эмоций!» — поделилась Волочкова.

46-летняя артистка призналась, что сначала подумала, что мужчина был приглашенным актером.

«Но потом произошло его перевоплощение. И это был космический вечер!» — добавила она.

В начале года бывший возлюбленный Волочковой Сергей Кузнецов назвал причиной их расставания непростительные поступки балерины. Мужчина подтвердил разрыв с артисткой.

«Просто хочу сказать, что человек совершил такие поступки, которые не прощаю. Поэтому и сообщил, что мы расстаемся. А сегодня увидел человека, изображающего жертву», — сказал Кузнецов.

Позднее о расставании высказалась сама Волочкова.

«Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу», — написала балерина.

Шоу-бизнес,Сергей Кузнецов,Анастасия Волочкова,
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