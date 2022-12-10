Кушанашвили признался во лжи о Пугачевой

Журналист Отар Кушанашвили признался, что в 90-х выдумал скандальную историю об Алле Пугачевой, чтобы добавить себе популярности. Об этом он рассказал во время интервью для YouTube-шоу "Я себя знаю!".
Кушанашвили вспомнил, как однажды в прямом эфире развлекательной программы рассказал вымышленную историю, очерняющую репутацию Примадонны. Журналист заявил, что у него якобы случилась драка с певицей.
"Я все придумал от начала до конца, что ударил ее в подбородок, а она отлетела… Потом мне показали эту пленку, я удивлялся: "Ну как могло такое в голову прийти?! Наврал, чтобы набить себе цену", — признался Кушанашвили.
После этого Пугачева подала на журналиста в суд, обвинив его в клевете. Певице удалось выиграть судебное разбирательство.
Спустя годы Кушанашвили признается, что сожалеет о сказанном.
"В жизни этого не было! Зачем я это говорил?! Никогда этой истории не было", — подытожил журналист.