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46 минут назад

Отар Кушанашвили признался, что соврал о драке с Аллой Пугачевой

Газета.Ruиещё 1

Журналист Отар Кушанашвили признался, что в 90-х выдумал скандальную историю об Алле Пугачевой, чтобы добавить себе популярности. Об этом он рассказал во время интервью для YouTube-шоу "Я себя знаю!".

Кушанашвили признался во лжи о Пугачевой
Фото: Кадр из видео/Super/YoutubeКадр из видео/Super/Youtube

Кушанашвили вспомнил, как однажды в прямом эфире развлекательной программы рассказал вымышленную историю, очерняющую репутацию Примадонны. Журналист заявил, что у него якобы случилась драка с певицей.

"Я все придумал от начала до конца, что ударил ее в подбородок, а она отлетела… Потом мне показали эту пленку, я удивлялся: "Ну как могло такое в голову прийти?! Наврал, чтобы набить себе цену", — признался Кушанашвили.

После этого Пугачева подала на журналиста в суд, обвинив его в клевете. Певице удалось выиграть судебное разбирательство.

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Спустя годы Кушанашвили признается, что сожалеет о сказанном.

"В жизни этого не было! Зачем я это говорил?! Никогда этой истории не было", — подытожил журналист.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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