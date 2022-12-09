Ивлеева сообщила о желании вернуть отношения с Элджеем

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева заявила о желании вернуть отношения с бывшим супругом исполнителем Элджеем (Алексей Узенюк).
Звезды сыграли свадьбу в 2019 году. Через три года блогер официально расторгла брак вместе с артистом. Однако сейчас знаменитость заговорила о возможном возобновлении отношений с бывшим мужем.
«Чего я хочу?! – попробовать возобновить отношения с бывшим! Как его зовут? – Леша», — написала Ивлеева в социальных сетях.
Бывшие супруги неоднократно появлялись вместе на публике. Они также делились совместными снимками в блогах. При этом официального подтверждения их воссоединения еще не было.