Ивлеева сообщила о желании вернуть отношения с Элджеем

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева заявила о желании вернуть отношения с бывшим супругом исполнителем Элджеем (Алексей Узенюк).

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Звезды сыграли свадьбу в 2019 году. Через три года блогер официально расторгла брак вместе с артистом. Однако сейчас знаменитость заговорила о возможном возобновлении отношений с бывшим мужем.

«Чего я хочу?! – попробовать возобновить отношения с бывшим! Как его зовут? – Леша», — написала Ивлеева в социальных сетях.