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1 час назад

Ивлеева сообщила о желании вернуть отношения с Элджеем

Слово и Делоиещё 1

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева заявила о желании вернуть отношения с бывшим супругом исполнителем Элджеем (Алексей Узенюк).

Ивлеева сообщила о желании вернуть отношения с Элджеем
Фото: соцсетисоцсети

Звезды сыграли свадьбу в 2019 году. Через три года блогер официально расторгла брак вместе с артистом. Однако сейчас знаменитость заговорила о возможном возобновлении отношений с бывшим мужем.

«Чего я хочу?! – попробовать возобновить отношения с бывшим! Как его зовут? – Леша», — написала Ивлеева в социальных сетях.

Бывшие супруги неоднократно появлялись вместе на публике. Они также делились совместными снимками в блогах. При этом официального подтверждения их воссоединения еще не было.

Шоу-бизнес,Алексей Узенюк,
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