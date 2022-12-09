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43 минуты назад

«Друзья-украинцы сказали петь на русском»: Лайма Вайкуле поиздевалась над российскими фанатами

Popcake.tv

Лайма Вайкуле в последнее время делает странные заявления, которые не очень нравятся ее русским поклонникам. Например, она продолжает выступать в европейских странах и поет там свои песни по-русски. Переводить на иностранный язык она не стала композиции, хотя такие мысли у нее были.

«Друзья-украинцы сказали»: Вайкуле поиздевалась над российскими фанатами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лайма отметила на своем очередном концерте, что именно друзья из Украины попросили ее петь на русском языке. Сначала она считала это неуместным, но позже поняла, что они правы, и она продолжит выступать с привычными версиями.

Напомним, на прошлой неделе Лайма дала интервью, в котором заявила о том, что «она содержала весь СССР». Такими словами заинтересовались власти Латвии и даже захотели лишить ее гражданства страны, так как, по мнению чиновников, она в этом случае поддерживала советскую власть и то, что происходило в те годы.

Кстати, Лайма активно поддерживает свою подругу Аллу Пугачеву. Летом они проводили вместе время в Юрмале и ходили по концертам. Лайма отмечала, что Алла Борисовна – певица номер один, на песнях которой выросло не одно поколение.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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