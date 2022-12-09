Билли Айлиш объяснила свою любовь к мужской одежде

Американская певица Билли Айлиш заявила, что она не понимает поклонников, которых не волнует их внешний вид, и критикуют ее. Об этом она рассказала в интервью Highsnobiety.

«Я чувствовала, что не могу измениться, поэтому зашла ради этого слишком далеко. Я чувствую себя сексуальнее, когда одеваюсь по-мужски. Я ни на секунду не ощущала себя сексуальной, будучи блондинкой», — высказалась певица.

Она также заявила, что окружающие относились бы к ней менее уважительно и серьезно, если бы она выглядела женственнее. Певица отметила, что не понимает людей, которые легкомысленно относятся к стилю, но при этом критикуют ее за выбор одежды.