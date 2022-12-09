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32 минуты назад

Билли Айлиш объяснила любовь к мужской одежде "желанием получить уважение"

Газета.Ru

Американская певица Билли Айлиш заявила, что она не понимает поклонников, которых не волнует их внешний вид, и критикуют ее. Об этом она рассказала в интервью Highsnobiety.

Билли Айлиш объяснила свою любовь к мужской одежде
Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look PressJonas Walzberg/dpa/Global Look Press

«Я чувствовала, что не могу измениться, поэтому зашла ради этого слишком далеко. Я чувствую себя сексуальнее, когда одеваюсь по-мужски. Я ни на секунду не ощущала себя сексуальной, будучи блондинкой», — высказалась певица.

Она также заявила, что окружающие относились бы к ней менее уважительно и серьезно, если бы она выглядела женственнее. Певица отметила, что не понимает людей, которые легкомысленно относятся к стилю, но при этом критикуют ее за выбор одежды.

«Я думаю, что люди стали относиться ко мне серьезнее, потому что на протяжении всей моей карьеры у меня была более мужественная манера одеваться. Если бы я была более женственной и девичьей, люди относились бы ко мне гораздо менее уважительно», — рассказала Айлиш.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш вошла в список самых влиятельных женщин 2022 года.

Шоу-бизнес,Билли Айлиш,
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