Ваенгу обвинили в плагиате

Певица Наталия Власова раскрыла причину конфликта с Еленой Ваенгой в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
Артистки подружились в училище при консерватории, однако после успеха песни Власовой «Я у твоих ног» Ваенга перестала общаться с девушкой. Через несколько лет певица призналась, что ее «задушила жаба». После этого подруги возобновили отношения, но ненадолго. В одной из композиций Ваенги Власова услышала свою мелодию. Тогда артистка обвинила подругу в плагиате.
«То, что я услышала, это самое чудовищное, что вообще слышала в жизни. Была пауза, минута минимум, а затем проклятья, о существовании которых не знала», — рассказала музыкантка.