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20 минут назад

Певица Власова обвинила Ваенгу в плагиате ее мелодии

Газета.Ruиещё 1

Певица Наталия Власова раскрыла причину конфликта с Еленой Ваенгой в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Ваенгу обвинили в плагиате
Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Артистки подружились в училище при консерватории, однако после успеха песни Власовой «Я у твоих ног» Ваенга перестала общаться с девушкой. Через несколько лет певица призналась, что ее «задушила жаба». После этого подруги возобновили отношения, но ненадолго. В одной из композиций Ваенги Власова услышала свою мелодию. Тогда артистка обвинила подругу в плагиате.

«То, что я услышала, это самое чудовищное, что вообще слышала в жизни. Была пауза, минута минимум, а затем проклятья, о существовании которых не знала», — рассказала музыкантка.

Шоу-бизнес,Наталия Власова,
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