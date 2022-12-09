Ваенгу обвинили в плагиате

Артистки подружились в училище при консерватории, однако после успеха песни Власовой «Я у твоих ног» Ваенга перестала общаться с девушкой. Через несколько лет певица призналась, что ее «задушила жаба». После этого подруги возобновили отношения, но ненадолго. В одной из композиций Ваенги Власова услышала свою мелодию. Тогда артистка обвинила подругу в плагиате.