Джоли ходит на свидания и заставляет мужчин подписывать соглашения о неразглашении

Актриса Анджелина Джоли возобновила свои походы на свидания спустя 6 лет после разрыва с актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на источник, близкий к звезде.

Фото: Marilla Sicilia/Global Look Press Marilla Sicilia/Global Look Press

По данным Radar Online, Анджелина Джоли ходит на свидания. Инсайдер рассказал, что актриса, как правило, выбирает дневное время для романтических встреч и общается лишь с теми мужчинами, с которыми знакома через общих друзей. «Она никогда не подпишется на приложения для знакомств и не будет рисковать с кем-то, у кого нет печати одобрения от тех, кому она доверяет», — отметил он.

Отмечается, что Анджелина Джоли заставляет мужчин подписывать соглашения о неразглашении и предпочитает контролировать свидания от и до. «Она очень альфа во всем этом. Она заставляет парней подписывать NDA, бронирует номера в отелях, притом никогда не делает это на свое имя, сама устанавливает время и ни в коем случае не проводит с ними ночь», — добавил источник.