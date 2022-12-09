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15 минут назад

Лолита рассказала, как у нее украли телефон

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская в беседе с Teleprogramma.pro поделилась историей, как стала жертвой кражи в Новый год.

Лолита рассказала, как стала жертвой воровства
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА НовостиЕкатерина Чеснокова/РИА Новости

«У меня телефон украли. Это был первый год, когда я вышла замуж и решила, что больше не буду работать», — призналась артистка.

По словам Лолиты, она вместе с супругом находилась на даче у одного «известного человека» и пошла смотреть салют.

Исполнительница рассказала, что так и не нашла украденный телефон.

«Просто было неудобно досматривать официантов. Но этот Новый год я запомнила на всю жизнь», — говорит она.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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