Лолита рассказала, как стала жертвой воровства

Певица Лолита Милявская в беседе с Teleprogramma.pro поделилась историей, как стала жертвой кражи в Новый год.
«У меня телефон украли. Это был первый год, когда я вышла замуж и решила, что больше не буду работать», — призналась артистка.
По словам Лолиты, она вместе с супругом находилась на даче у одного «известного человека» и пошла смотреть салют.
Исполнительница рассказала, что так и не нашла украденный телефон.
«Просто было неудобно досматривать официантов. Но этот Новый год я запомнила на всю жизнь», — говорит она.