Дженнифер Лоуренс призналась, что "чуть не убила" новорожденного сына

Американская актриса в феврале впервые стала мамой. Ребенок был долгожданным: до его рождения Дженнифер Лоуренс пережила два выкидыша. Но даже гиперопека над желанным малышом не исключает казусов, которые могут стоить ему жизни. В подкасте на YouTube-канале Variety актриса рассказала о страшном случае, когда чуть было не «убила своего ребенка».

Однажды Дженнифер с сыном отправилась по делам на машине. Актриса была за рулем и совсем забыла о том, что не пристегнула малыша. «Я ехала, не осознавая, что он не был пристегнут в автокресле. Оно раскачивалось и летало по автомобилю», — вспомнила актриса. Слава богу, все обошлось. Но этот случай знаменитость забыть не может до сих пор.