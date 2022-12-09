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2 часа назад

Дженнифер Лоуренс рассказала, как чуть не лишила жизни новорожденного сына

Super.ruиещё 1

Американская актриса в феврале впервые стала мамой. Ребенок был долгожданным: до его рождения Дженнифер Лоуренс пережила два выкидыша. Но даже гиперопека над желанным малышом не исключает казусов, которые могут стоить ему жизни. В подкасте на YouTube-канале Variety актриса рассказала о страшном случае, когда чуть было не «убила своего ребенка».

Дженнифер Лоуренс призналась, что "чуть не убила" новорожденного сына
Фото: Super.ruSuper.ru

Однажды Дженнифер с сыном отправилась по делам на машине. Актриса была за рулем и совсем забыла о том, что не пристегнула малыша. «Я ехала, не осознавая, что он не был пристегнут в автокресле. Оно раскачивалось и летало по автомобилю», — вспомнила актриса. Слава богу, все обошлось. Но этот случай знаменитость забыть не может до сих пор.

Артистка подчеркнула, что и без того почти каждый день чувствует себя виноватой перед сыном. «Я играю с ним и думаю: “Он хочет этим заниматься? Мы должны играть на улице? Достаточно ли этого для развития мозга?”» — призналась она. Кажется, пора взять себя в руки, иначе есть вероятность, что малыш вырастет тревожным, как мама.

Шоу-бизнес,Дженнифер Лоуренс,
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