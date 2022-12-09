Участника группы Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

Против участника группы Backstreet Boys Ника Картера подали иск. Некая Шэннон Рут обвиняет певца в изнасиловании и требует возместить ущерб в размере $30 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

39-летняя Шэннон Рут, страдающая аутизмом и церебральным параличом, утверждает, что Ник Картер изнасиловал ее, когда она была несовершеннолетней. По ее словам, после концерта группы в 2001 году Картер пригласил ее в свой гастрольный автобус после того, как увидел в очереди за автографом. Там артист угостил ее напитком под названием VIP juice и совершил насильственные действия сексуального характера. На тот момент Шэннон было 17 лет.