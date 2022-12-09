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23 минуты назад

Участника группы Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

Елена Прошина

Против участника группы Backstreet Boys Ника Картера подали иск. Некая Шэннон Рут обвиняет певца в изнасиловании и требует возместить ущерб в размере $30 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

Участника группы Backstreet Boys обвинили в изнасиловании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

39-летняя Шэннон Рут, страдающая аутизмом и церебральным параличом, утверждает, что Ник Картер изнасиловал ее, когда она была несовершеннолетней. По ее словам, после концерта группы в 2001 году Картер пригласил ее в свой гастрольный автобус после того, как увидел в очереди за автографом. Там артист угостил ее напитком под названием VIP juice и совершил насильственные действия сексуального характера. На тот момент Шэннон было 17 лет.

«Я снова и снова умоляла его остановиться. После этого [надругательства] он <...> угрожал мне. Он также сказал, что настроит людей против меня, потому что он Ник Картер, и он разрушит мою жизнь», - рассказала она.

Кроме того, адвокаты Рут утверждают, что в результате этого инцидента она заразилась вирусом папилломы человека. Теперь женщина требует возместить ей ущерб в размере $30 млн.

Юрист музыканта Майкл Хольтц уже категорически отверг обвинения. По его словам, история Рут не имеет ничего общего с действительностью.

«Этот иск об инциденте, который, предположительно, произошел более 20 лет назад, не только юридически не обоснован, но также полностью не соответствует действительности», - сказал Хольтц.

Шоу-бизнес,Ник Картер,
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