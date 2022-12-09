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1 час назад

Катя Лель показала пришельца, укравшего ее зубы

Газета.Ru

Певица Катя Лель в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале показала фоторобот пришельца, выходившего с ней на связь.

Катя Лель показала пришельца, укравшего ее зубы
Фото: Первый каналПервый канал

Как рассказала артистка, именно этот инопланетянин украл у нее зубы. Его зовут Сен Тит — по словам Лель, существо живет на другой стороне Луны и является специалистом-биологом.

По словам исполнительницы, ее контакты с пришельцами начались еще в 18-летнем возрасте. Лель утверждает, что инопланетяне периодически выходят с ней на связь.

Ранее журналистка Алена Жигалова рассказала, кто прислал Кате Лель письмо от имени пришельцев. Она заявила, что письмо писали вовсе не инопланетяне, а пиарщица музыкальной группы «НЛО».

Шоу-бизнес,Катя Лель,Первый канал,
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