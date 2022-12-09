Катя Лель показала пришельца, укравшего ее зубы

Певица Катя Лель в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале показала фоторобот пришельца, выходившего с ней на связь.

Фото: Первый канал Первый канал

Как рассказала артистка, именно этот инопланетянин украл у нее зубы. Его зовут Сен Тит — по словам Лель, существо живет на другой стороне Луны и является специалистом-биологом.

По словам исполнительницы, ее контакты с пришельцами начались еще в 18-летнем возрасте. Лель утверждает, что инопланетяне периодически выходят с ней на связь.