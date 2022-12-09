Яна Чурикова не справляется с ролью ведущей шоу «Голос»

Совсем скоро стартует 10-й сезон шоу «Голос. Дети». Съемки программы уже идут полным ходом. Яна Чурикова, заменившая Дмитрия Нагиева, поделилась фото из студии, а заодно сделала неожиданное признание. Ведущая появилась перед артистами и членами жюри в белой майке с изображением Нагиева, решив таким образом отдать коллеге дань уважения. «Дима, ты всегда будешь первым! Легенда, навсегда в моем сердце», — подписала снимок Яна.

Фото: Соцсети Соцсети

Соцсети

Ведущая сама призналась, что порой ей хочется развернуться и покинуть съемки. Дело в том, что Нагиев, как мужчина, умел хладнокровно относиться ко всем участникам конкурса, без пристрастия оценивал. Яна же более мягкая натура. Она искренне переживает за каждого. Особенно за тех, к кому смогла проникнуться симпатией за кулисами.

«Это кошмар, ребята. Я уже пожалела, что согласилась. Потому что когда не поворачивается никто, мне хочется сказать: «Ну все, я пошла». Тем более когда мне очевидно пение. В данном случае я не ведущая, я обычный человек. Мне хочется, чтобы повернулись ко всем», — рассказала Яна.

Напомним, еще в сентябре стало известно, что Дмитрий Нагиев покидает шоу «Голос», бессменным ведущим которого он являлся в течение 10 лет, а его место в проектах займут другие люди. Так, в «Голосе 60+» появилась Лариса Гузеева, а в детский вариант шоу пригласили Яну Чурикову . Сам же Нагиев утверждает, что он отправился в творческий отпуск.