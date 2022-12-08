У Селин Дион диагностировали неизлечимую болезнь

Певица Селин Дион у себя в социальной сети записала видеообращение, в котором рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. У нее диагностировали редкое неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности.

«Длительное время у меня были проблемы со здоровьем, мне было действительно сложно столкнуться с ними и рассказать обо всем, через что я прохожу… У меня диагностировали редкое неврологическое заболевание, которое называется "синдром мышечной скованности" и поражает одного человека из миллиона», — поделилась певица.

Данное заболевание является чрезвычайно редкой патологией, проявляющейся в постоянно нарастающей общей скованности мышц, из-за чего тело пациента «блокируется» и теряет способность двигаться. Кроме того спазмы могут приводить к переломам костей и при прогрессировании лишить человека возможности передвигаться, водить машину и в некоторых случаях даже самостоятельно питаться. Врачи изучают синдром с 1950-х годов, но до сих пор не смогли установить причину его возникновения и найти способы лечения.

«К сожалению, спазмы затрагивают все аспекты моей повседневной жизни, порой вызывая трудности при ходьбе и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла. Мне больно говорить вам сегодня об этом, но это означает, что я не готова возобновить свой тур по Европе в феврале, — отметила Селин Дион.

Восемь концертов, которые должны были состоятся летом 2022 года певица полностью отменила, выступления же, намеченные на весну 2023 года она перенесла на 2024 год. За это время Селин Дион планирует по максимум привести свое здоровье в норму, чтобы продолжить свою концертную деятельность. По словам певицы, с ней работает «отличная команда врачей» и рядом, поддерживая и помогая, находятся ее дети.