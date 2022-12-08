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2 часа назад

Анастасия Макеева рассказала, как уберегла себя от коронавируса

Слово и Делоиещё 1

Актриса Анастасия Макеева объяснила, как уберегла себя от коронавируса. Артистка раскрыла секрет своего крепкого здоровья.

Анастасия Макеева рассказала, как уберегла себя от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда сериала «Новости» счастлива в браке с бизнесменом Романом Мальковым. Она призналась, что они с супругом еще ни разу не болели коварным недугом. Беседуя с журналистами «MK», актриса объяснила, как COVID-19 обошел их стороной. По ее словам, секрет кроется в молитвах, медитациях и литературе.

Макеева рекомендовала поклонникам тянуться к прекрасному, чтобы сохранить душевный покой. Она сообщила, что сейчас увлечена строительством. Именно это занятие помогает ей сохранить баланс.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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