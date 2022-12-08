Анастасия Макеева рассказала, как уберегла себя от коронавируса

Звезда сериала «Новости» счастлива в браке с бизнесменом Романом Мальковым. Она призналась, что они с супругом еще ни разу не болели коварным недугом. Беседуя с журналистами «MK», актриса объяснила, как COVID-19 обошел их стороной. По ее словам, секрет кроется в молитвах, медитациях и литературе.