Киркоров поддержал Balenciaga после скандала из-за фото детей

Российский певец Филипп Киркоров высказался на тему скандала, который разгорелся в сети после рекламной кампании модного дома Balenciaga с участием детей и игрушек с БДСМ-атрибутикой. Сторис на эту тему опубликованы в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: ТАСС ТАСС

Поп-исполнитель поделился роликом, в котором продемонстрировал сумку указанной марки белого цвета. «Поддержим Balenciaga! Надо друзей, которые попали в неприятности, поддерживать. Демна, мы с тобой!» — высказался певец в размещенном в соцсетях видео, отметив при этом аккаунты ретейлера и дизайнера.