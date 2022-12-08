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47 минут назад

Киркоров поддержал Balenciaga после скандала из-за фото детей с БДСМ-атрибутикой

Lenta.ru

Российский певец Филипп Киркоров высказался на тему скандала, который разгорелся в сети после рекламной кампании модного дома Balenciaga с участием детей и игрушек с БДСМ-атрибутикой. Сторис на эту тему опубликованы в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Киркоров поддержал Balenciaga после скандала из-за фото детей
Фото: ТАССТАСС

Поп-исполнитель поделился роликом, в котором продемонстрировал сумку указанной марки белого цвета. «Поддержим Balenciaga! Надо друзей, которые попали в неприятности, поддерживать. Демна, мы с тобой!» — высказался певец в размещенном в соцсетях видео, отметив при этом аккаунты ретейлера и дизайнера.

В ноябре испанский люксовый бренд Balenciaga опубликовал фотографии, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. На них были запечатлены дети дошкольного возраста с плюшевыми мишками в руках. Пользователи соцсетей заметили на мишках кружевные стринги, кожаные портупеи с шипами и металлические цепи. Они обвинили креативного директора Демну Гвасалию в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.

Шоу-бизнес,Демна Гвасалия,Филипп Киркоров,
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