Басков вышел на сцену после операции на ногах

Певец Николай Басков после недавно перенесенного хирургического вмешательства возобновил творческую деятельность. Певец появился на съемках «Песни года». Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По просьбе самого Баскова, его дуэт с Ларисой Долиной записывали уже заполночь, без зрителей и журналистов.

«Недавно Николай перенес тяжелую операцию на ногах, на венах, поэтому прихрамывал, вышел на сцену, опираясь на помощника. Несмотря на плохое самочувствие, Николай, как всегда, мастерски отработал эти съемки», — рассказал источник в съемочной группе.

Проблемы с венами у певца могут быть из-за последствий перенесенного ковида. К слову, Владимир Пресняков-младший, перенесший коронавирус дважды, столкнулся с той же проблемой. Певцу тоже пришлось делать операцию на вены.