В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
2 часа назад

Басков вышел на сцену после операции на ногах

Елена Прошина

Певец Николай Басков после недавно перенесенного хирургического вмешательства возобновил творческую деятельность. Певец появился на съемках «Песни года». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Басков вышел на сцену после операции на ногах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По просьбе самого Баскова, его дуэт с Ларисой Долиной записывали уже заполночь, без зрителей и журналистов.

«Недавно Николай перенес тяжелую операцию на ногах, на венах, поэтому прихрамывал, вышел на сцену, опираясь на помощника. Несмотря на плохое самочувствие, Николай, как всегда, мастерски отработал эти съемки», — рассказал источник в съемочной группе.

Проблемы с венами у певца могут быть из-за последствий перенесенного ковида. К слову, Владимир Пресняков-младший, перенесший коронавирус дважды, столкнулся с той же проблемой. Певцу тоже пришлось делать операцию на вены.

Ранее стало известно, что Басков не смог самостоятельно выйти на сцену и на съемках новогоднего «огонька». Певца привели под руки. Николай хромал, было видно, что «каждый шаг ему дается с трудом». Во время своего выступления артист и вовсе не двигался с места.

Шоу-бизнес,Николай Басков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители