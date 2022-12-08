Басков вышел на сцену после операции на ногах

Певец Николай Басков после недавно перенесенного хирургического вмешательства возобновил творческую деятельность. Певец появился на съемках «Песни года». Об этом пишет «Комсомольская правда».
По просьбе самого Баскова, его дуэт с Ларисой Долиной записывали уже заполночь, без зрителей и журналистов.
«Недавно Николай перенес тяжелую операцию на ногах, на венах, поэтому прихрамывал, вышел на сцену, опираясь на помощника. Несмотря на плохое самочувствие, Николай, как всегда, мастерски отработал эти съемки», — рассказал источник в съемочной группе.
Проблемы с венами у певца могут быть из-за последствий перенесенного ковида. К слову, Владимир Пресняков-младший, перенесший коронавирус дважды, столкнулся с той же проблемой. Певцу тоже пришлось делать операцию на вены.
Ранее стало известно, что Басков не смог самостоятельно выйти на сцену и на съемках новогоднего «огонька». Певца привели под руки. Николай хромал, было видно, что «каждый шаг ему дается с трудом». Во время своего выступления артист и вовсе не двигался с места.