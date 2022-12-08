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9 минут назад

Анастасия Волочкова заявила, что уходит в монастырь

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместный кадр с телеведущим и актером Дмитрием Хрусталевым.

Анастасия Волочкова заявила, что уходит в монастырь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фото артистка предстала в наряде монахини.

«Ухожу в монастырь с Хрусталевым», — написала Волочкова.

Короткое платье с большим крестом балерина дополнила ботинками на каблуках.

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Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Звезда Волочкова призналась, что из-за больших физических нагрузок у нее случился сильнейший спазм. Больше года артиста жила с ощущением, «будто в ее спине кинжал».

Шоу-бизнес,Дмитрий Хрусталев,Анастасия Волочкова,
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