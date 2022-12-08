Анастасия Волочкова заявила, что уходит в монастырь

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместный кадр с телеведущим и актером Дмитрием Хрусталевым.
На фото артистка предстала в наряде монахини.
«Ухожу в монастырь с Хрусталевым», — написала Волочкова.
Короткое платье с большим крестом балерина дополнила ботинками на каблуках.
Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Звезда Волочкова призналась, что из-за больших физических нагрузок у нее случился сильнейший спазм. Больше года артиста жила с ощущением, «будто в ее спине кинжал».