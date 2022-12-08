Анастасия Волочкова заявила, что уходит в монастырь

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместный кадр с телеведущим и актером Дмитрием Хрусталевым .

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Звезда Волочкова призналась, что из-за больших физических нагрузок у нее случился сильнейший спазм. Больше года артиста жила с ощущением, «будто в ее спине кинжал».