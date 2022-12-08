Манучаров обвинил Пугачеву в провокации и лжи

Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров не одобрил сообщение об экскурсиях по замку Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, сообщает «Пятый канал».

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Он опубликовал снимок билета стоимостью 10 тысяч 200 рублей. На нем указано, что все средства с продажи будут направлены в фонд первой леди Украины Елены Зеленской. Отмечается, что особое внимание во время экскурсии уделяется «будуарам и персональным клозетам» знаменитостей.

«Отдельный акцент делается на посещении „будуаров, гардеробных, клозетов“. Очевидно, намекают на голубые крови хозяина, построившего этот памятник безвкусице посреди простой русской деревни», — заявил Манучаров.

Он считает, что новость ложная, но полагает, что это провокация со стороны Аллы Пугачевой, которая якобы наблюдает за реакцией публики из своего «прекрасного далеко». Кроме того, соседи звезд отрицают проведение экскурсий по особняку, а охрана никого не пропускает на территорию.

Сейчас в замке никто не живет. Хозяева с детьми уехали в Израиль. Осенью певица побывала в Москве и отправила двойняшек Лизу и Гарри в школу, но после признания Галкина иностранным агентом собрала вещи и покинула страну.