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1 час назад

В России продолжили продавать вещи из коллекции Пугачевой

Лера Букина

Сеть «Эконика» продолжает продавать обувь и сумки из коллекции певицы Аллы Пугачевой, однако название бренда сменилось на Ekonika Premium. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

В России продолжили продавать вещи из коллекции Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее товары продавали под маркой Alla Pugachova. Вместе с тем подчеркивается, что логотип с инициалами певицы остался прежним.

Информация о том, что данная продукция является коллекцией от Примадонны, была подтверждена в самой сети.

«Неудивительно, что «ребрендинг» произошел после того, как она назвала россиян «холопами» и спешно покинула Россию, в магазине резко вспомнили, что коллекция всегда была премиум-класса», - пишет канал.

Ранее журналист-расследователь телеканала 13tv Равив Друкер предупредил о лишении Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина (включен Минюстом в реестр физлиц-иностранных агентов) израильского гражданства. Это связано с религиозными взглядами артистов: они исповедуют христианство, а не иудаизм.

До этого СМИ сообщали о переезде Пугачевой из России в Израиль.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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