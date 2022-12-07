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37 минут назад

Бедрос Киркоров экстренно госпитализирован в Москве

Елена Прошина

Народный артист России, отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров госпитализирован в одну из московских больниц. Ему диагностирован пневмоторакс. Об этом сообщает Рен ТВ.

Бедрос Киркоров экстренно госпитализирован в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, знакомого с ситуацией, артисту вызвали скорую помощь домой. Прибывшие медики приняли решение доставить его в стационар. Киркорову диагностировали пневмоторакс — патология легкого, связанная со скоплением воздуха в плевральной полости.

Напомним, 90-летнего Бедроса Киркорова уже госпитализировали в апреле этого года. Тогда певец попал в реанимацию с осложнениями после коронавируса. У артиста было тяжелое состояние, однако тогда он быстро поправился.

В ноябре Киркоров-старший рассказал о своем самочувствии после операции на сердце. По его словам, он страдал от мерцательной аритмии. Его сын Филипп настоял тогда на операции по установке кардиостимулятора. Хирургическое вмешательство провели в одной из столичных клиник.

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