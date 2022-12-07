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30 минут назад

СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у Баскова

Алиса Селезнёва

Певец Николай Басков из-за проблем со здоровьем с трудом поднялся на сцену в ходе съемок новогоднего «огонька». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Стало известно о проблемах со здоровьем у Баскова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным корреспондента издания, на съемках новогоднего «огонька» Баскова привели в зал под руки. Певец хромал, и было видно, что «каждый шаг ему дается с трудом».

При этом на сцену артист также поднялся с посторонней помощью, а в ходе своего выступления не двигался с места.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что певец госпитализирован. Сам Басков опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем и рассказал, что причиной обращения к врачам стали «проблемы с ногой».

Шоу-бизнес,Николай Басков,
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