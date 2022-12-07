Стало известно о проблемах со здоровьем у Баскова

Певец Николай Басков из-за проблем со здоровьем с трудом поднялся на сцену в ходе съемок новогоднего «огонька». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным корреспондента издания, на съемках новогоднего «огонька» Баскова привели в зал под руки. Певец хромал, и было видно, что «каждый шаг ему дается с трудом».

При этом на сцену артист также поднялся с посторонней помощью, а в ходе своего выступления не двигался с места.