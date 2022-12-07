В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
13 минут назад

Раскрыто обязательное требование из райдера Лолиты

Мослента

Обязательное требование из своего райдера раскрыла певица Лолита Милявская в беседе с «Пятым каналом». Речь идет о присутствии бригады скорой помощи в зале.

Раскрыто обязательное требование из райдера Лолиты
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Бывает плохо зрителям, бывает возрастной коллектив, я тоже не девочка. Мы меряем давление перед концертом, чтобы не было неожиданностей», — пояснила артистка.

Певица также рассказала, что на выступлениях старается соблюдать меры эпидемиологической профилактики, но ей не всегда это удается. К примеру, не так давно Лолита заболела во время гастролей.

«Поскольку я целый месяц нахожусь в туре без выходных, понятно, что где-то кто-то из зрителей обнял-поцеловал. Хотя я старалась сокращать общение, но во время концерта это невозможно. Тебе подарили цветы, тебя потащили, обняли, где-то я „нацеловала“ этот вирус», — рассказала артистка.

Ранее Лолита опубликовала видео из гримерки. «Давайте я вам покажу, что составляет райдер: фрукты, в холодильнике фуа-гра, сало, лекарства, которые лежат в заморозке, помидоры, огурцы, но это я не ем», — поделилась певица с подписчиками.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители