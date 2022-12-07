Анита Цой обвинила Лолиту в зависти

Певица Анита Цой рассказала о зависти Лолиты Милявской ее семейной жизни. Слова артистки цитирует "Пятый канал".
"Она звонит в раздраженных чувствах: "Ты меня не поймешь, потому что ты всю жизнь замужем, ты не знаешь, что такое быть одинокой, не знаешь, что значит на себе тащить всю семью, детей, тебе всегда муж помогает, старается, оберегает", - вспоминает Цой разговор с подругой.
Певица призналась, что в ее браке не всегда была идиллия. После рождения ребенка Цой сильно поправилась, и супруг закрутил роман на стороне. Тогда возлюбленные оказались на грани развода.
Анита и Сергей Цой состоят в браке почти 32 года. У пары есть сын Сергей, которого назвали в честь отца.