Анита Цой обвинила Лолиту в зависти

"Она звонит в раздраженных чувствах: "Ты меня не поймешь, потому что ты всю жизнь замужем, ты не знаешь, что такое быть одинокой, не знаешь, что значит на себе тащить всю семью, детей, тебе всегда муж помогает, старается, оберегает", - вспоминает Цой разговор с подругой.