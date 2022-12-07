Обнаженная Волочкова сфотографировалась в бане с вениками

Балетная прима Анастасия Волочкова в очередной раз оказалась раскритикована пользователи в социальных сетях за откровенное фото из бани.
Хотя, стоит сказать, что балерина, являющаяся заядлой банщицей, часто выставляет такие фотографии, и ничего нового на них изображено не было. Но подписчики не сдаются и напоминают каждый раз знаменитости, что она себя ведет неподобающе.
Также юзеры пожалели профессионального банщика, который оказался в компании Волочковой и парил ее. К слову, сделал данный снимок этот же банщик.