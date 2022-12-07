Меньшова пристыдила эмигрировавшего в Израиль Анатолия Белого

Актриса считает, что такие личности, как Белый, олицетворяют фразу: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» При этом Меньшова считает, что право у бежавших знаменитостей действительно есть, однако они не должны забывать, какой сделали выбор и оставили после себя след, когда захотят вернуться.