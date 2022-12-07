Меньшова пристыдила эмигрировавшего в Израиль Анатолия Белого

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова старается спокойновоспринимать отъезды звезд российского шоу-бизнеса за границу. Однако, если на их эмиграцию ей удается не реагировать, то оскорбления сбежавших артистов в адрес соотечественников вызывают злобу.
Меньшова призналась, что ей стыдно за уехавшего в Израиль коллегу Анатолия Белого. Она не понимает, для чего человек с антироссийской позицией столько лет жил в РФ и активно снимался в отечественном кино.
«Нет, я никого не осуждаю. Но что ни день — охреневаю. От того, что произносится вслух. Ребята, как же вы тут жили-то, бедняги, рядом с нами? Антитошнотное ежедневно принимали что ли?» — возмутилась Юлия.
Телеведущая отметила, что просто не могла слушать последнее интервью Белого, где он говорил, якобы в России граждан заставляют любить Родину.
«Читать и слушать размышления такого рода невозможно именно эстетически. Это стыдоба. Неловкость какая-то дикая. На человеческом уровне», — высказалась Меньшова в соцсетях.
Актриса считает, что такие личности, как Белый, олицетворяют фразу: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» При этом Меньшова считает, что право у бежавших знаменитостей действительно есть, однако они не должны забывать, какой сделали выбор и оставили после себя след, когда захотят вернуться.