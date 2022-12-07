Открытие джазового клуба Долиной затянулось из-за санкций

Открытие джазового клуба певицы Ларисы Долиной в Москве откладывается. Причиной стали проблемы с поставками стройматериалов, связанные с введением антироссийских санкций. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По словам близкого друга артистки и куратора проекта, бизнесмена Юрия Растегина, строительство затянулось из-за проблем с логистикой и поставками.

«Основная проблема связана с задержкой строительства и поступления оборудования. Из-за санкций все очень долго добирается до России», - рассказал Растегин.

К слову, из-за общего проекта бизнесмен часто проводит время с Долиной, что провоцирует слухи о их романе. Однако Растегин опровергает эту информацию, заявляя, что у него есть супруга и они часто общаются вместе.