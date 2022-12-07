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1 час назад

Открытие джазового клуба Долиной затянулось из-за санкций

Елена Прошина

Открытие джазового клуба певицы Ларисы Долиной в Москве откладывается. Причиной стали проблемы с поставками стройматериалов, связанные с введением антироссийских санкций. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Открытие джазового клуба Долиной затянулось из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам близкого друга артистки и куратора проекта, бизнесмена Юрия Растегина, строительство затянулось из-за проблем с логистикой и поставками.

«Основная проблема связана с задержкой строительства и поступления оборудования. Из-за санкций все очень долго добирается до России», - рассказал Растегин.

К слову, из-за общего проекта бизнесмен часто проводит время с Долиной, что провоцирует слухи о их романе. Однако Растегин опровергает эту информацию, заявляя, что у него есть супруга и они часто общаются вместе.

Сама же певица после развода с Ильей Спицыным не раскрывает подробности своей личной жизни и до сих пор не представила публике нового избранника.

Шоу-бизнес,Илья Спицын,
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