Открытие джазового клуба Долиной затянулось из-за санкций

Открытие джазового клуба певицы Ларисы Долиной в Москве откладывается. Причиной стали проблемы с поставками стройматериалов, связанные с введением антироссийских санкций. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По словам близкого друга артистки и куратора проекта, бизнесмена Юрия Растегина, строительство затянулось из-за проблем с логистикой и поставками.
«Основная проблема связана с задержкой строительства и поступления оборудования. Из-за санкций все очень долго добирается до России», - рассказал Растегин.
К слову, из-за общего проекта бизнесмен часто проводит время с Долиной, что провоцирует слухи о их романе. Однако Растегин опровергает эту информацию, заявляя, что у него есть супруга и они часто общаются вместе.
Сама же певица после развода с Ильей Спицыным не раскрывает подробности своей личной жизни и до сих пор не представила публике нового избранника.