Бузова сообщила о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем сообщила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и телеведущая Ольга Бузова .

«Каким-то образом этот день я выстояла. Если я молчу и ничего не говорю, даже выгляжу достаточно бодро и здорово. Но на самом деле состояние так себе», — сказала в сторис артистка.

Знаменитость отметила, что уже несколько дней борется с симптомами простуды. Она неоднократно появлялась перед подписчиками с кружкой чая с лимоном в руках. Перед одной из съемок Бузова сняла ролик из гримерки: на кадрах видно, что на ее столе лежат противовирусные препараты, спрей от боли в горле и другие лекарства.