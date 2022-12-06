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1 час назад

Бузова сообщила о проблемах со здоровьем

Мослента

О проблемах со здоровьем сообщила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и телеведущая Ольга Бузова.

Бузова сообщила о проблемах со здоровьем
Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.comDmitry Golubovich / Globallookpress.com

«Каким-то образом этот день я выстояла. Если я молчу и ничего не говорю, даже выгляжу достаточно бодро и здорово. Но на самом деле состояние так себе», — сказала в сторис артистка.

Знаменитость отметила, что уже несколько дней борется с симптомами простуды. Она неоднократно появлялась перед подписчиками с кружкой чая с лимоном в руках. Перед одной из съемок Бузова сняла ролик из гримерки: на кадрах видно, что на ее столе лежат противовирусные препараты, спрей от боли в горле и другие лекарства.

Ранее Регина Тодоренко сняла видео под капельницей. Она и ее старший сын Михаил все выходные были прикованы к кровати.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Ольга Бузова,
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