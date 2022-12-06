В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Дмитрий Дибров признался, что иногда забывает слова после перенесенного инсульта

Газета.Ru

Телеведущий Дмитрий Дибров на программе «Звезды сошлись» признался, что после перенесенного в 2020 году инсульта забывает слова.

Дмитрий Дибров сделал признание после перенесенного инсульта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бывает темное пятно, мертвая зона, когда забываешь слово. Еще труднее сидеть в сауне, больше 5 минут не сможешь. Если сейчас пойдешь в сауну, уже где-то на пятой минуте начинает портиться самочувствие. Давление мгновенно подскакивает», — пожаловался Дибров.

Однако телеведущий любит сауну, поэтому установил во дворе специальную бочку, которая позволяет прогревать все тело кроме головы. У Диброва случился гипертонический криз во время премьеры фильма в одном из московских кинотеатров. Он внезапно почувствовал себя плохо, потом потерял сознание, Диброву пришлось вызывать скорую помощь.

Шоу-бизнес,Дмитрий Дибров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители