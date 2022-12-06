Дмитрий Дибров сделал признание после перенесенного инсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров на программе «Звезды сошлись» признался, что после перенесенного в 2020 году инсульта забывает слова.

«Бывает темное пятно, мертвая зона, когда забываешь слово. Еще труднее сидеть в сауне, больше 5 минут не сможешь. Если сейчас пойдешь в сауну, уже где-то на пятой минуте начинает портиться самочувствие. Давление мгновенно подскакивает», — пожаловался Дибров.

Однако телеведущий любит сауну, поэтому установил во дворе специальную бочку, которая позволяет прогревать все тело кроме головы. У Диброва случился гипертонический криз во время премьеры фильма в одном из московских кинотеатров. Он внезапно почувствовал себя плохо, потом потерял сознание, Диброву пришлось вызывать скорую помощь.