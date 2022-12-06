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15 минут назад

Алла Пугачева попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Российская эстрадная певица Алла Пугачева попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года по версии BBC. Полный список опубликован на сайте издания.

Алла Пугачева попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Составители рейтинга отметили, что исполнительница продала более 250 миллионов записей своих песен, упомянув, что всего в ее репертуаре находится свыше 500 композиций и более 100 альбомов.

«Ее [Аллу Пугачеву] справедливо называют "Королевой русской поп-музыки". Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано, но сейчас Пугачева уже не выступает», — было сказано в описании под фотографией певицы.

Редакторы также выделили одну из цитат артистки: «Мир добился значительно прогресса в борьбе женщин за доступ к образованию и финансовой независимости. Но во многих странах домашнее насилие остается большой проблемой».

Помимо Пугачевой, в список попали первая леди Украины Елена Зеленская, актрисы Приянка Чопра и Сельма Блэр, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и другие женщины.

Шоу-бизнес,Сельма Блэр,Елена Зеленская,Алла Пугачева,
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