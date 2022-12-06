Лолита удивила неожиданным требованием из своего райдера

Райдеры звезд российского шоу-бизнеса не перестают удивлять их поклонников. Но перещеголять Лолиту Милявскую еще никому не удалось и дело вовсе не в экстравагантности артистки.

Лолита Милявская, как и многие ее коллеги, имеет собственный райдер и одно из главных требований знаменитости вовсе не экзотические фрукты в гримерке и не десяток вареных яиц. Главное, на чем настаивает Лолита — карета скорой помощи. Певица обязала организаторов ее концертов обеспечивать дежурство скорой помощи.

«У меня вообще по райдеру, помимо технического присутствия, скорая помощь всегда в зале. Бывает плохо зрителям, бывает возрастной коллектив, я тоже не девочка. Мы меряем давление перед концертом, чтобы у зрителей не было неожиданностей», — сообщила вокалистка корреспондентам «5 канала».

Милявская твердо убеждена — это важное условие для проведения любых крупных мероприятий. Часто бывало так, что медики помогали певице, которой становилось плохо или же оказывали помощь зрителям. Порой Лолита проводит в туре больше месяца и возможности как следует отдохнуть и отлежаться при той же простуде у нее просто нет. В этом случае медики также оказываются просто незаменимы.