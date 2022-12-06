Продюсер осадил «содержавшую весь СССР» Вайкуле

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с Tsargrad.tv раскритиковал скандальное заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она содержала весь СССР, а Алла Пугачева всю Россию.

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Он напомнил, что, наоборот, государство вкладывалось в раскрутку артисток. При этом с их стороны не было никаких инвестиций ни в пиар, ни в собственное творчество, ни в тираж пластинок и их дистрибуцию, добавил Руденко.

"Была официальная культура, внутри которой Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и иные звезды просто работали. Это Госконцерт, всевозможные филармонии и так далее. И как раз государство непосредственно вкладывалось в их раскрутку", — подчеркнул Рудченко.

Он также отметил, что карьера Вайкуле получила развитие исключительно благодаря песням композитора Раймонда Паулса. Кроме того, в то время такого шоу-бизнеса, как сегодня, не существовало, резюмировал собеседник издания.