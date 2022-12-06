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26 минут назад

Собчак могут лишить гражданства Израиля

News.ru

Журналистку Ксению Собчак могут лишить израильского гражданства, рассказал бывший глава консульского отдела «Натива» Ханана Ахитова. Это организация, которая занимается репатриацией евреев из стран СНГ, Балтии и Восточной Европы. Ханан подчеркнул, что Собчак нарушила целый ряд израильских правил. В частности, журналистка получила паспорт на пять лет, что запрещено в соответствии с нормами местного МВД, а потом отправилась обратно в Россию.

Собчак могут лишить гражданства Израиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорит Ахитов, организацию можно обвинить в недостаточной проверке репатриатов. Он рассказал, что для певицы Аллы Пугачевой (ей тоже, по имеющимся данным, может грозить лишение гражданства) офис «Натива» открыли в выходной на Песах. Собчак же, передает канал, приехали уже после закрытия организации, получила пятилетний паспорт и улетела в Москву.

Ахитов задается вопросом: зачем давать гражданство человеку, который не собирается оставаться жить в Израиле? Mash также передал результаты опроса от местного канала 13tv. Уточняется, что 41% россиян, получивших гражданство с марта, в Израиле не задержались и уже вернулись домой.

Ранее Ахитов сказал, что Аллу Пугачеву и ее мужа, шоумена Максима Галкина могут лишить израильского гражданства. Причиной этого может стать то, что пара исповедует христианство, а не иудаизм.

По израильским законам, иудеи, осознанно сменившие веру, лишаются права на репатриацию, добавил он.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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