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1 час назад

Марго Робби рассказала, как целовалась с Брэдом Питтом

Super.ruиещё 2

В послужном списке актрисы множество романтичных и даже интимных сцен с голливудскими красавцами на любой вкус и цвет. Но, как оказалось, поцелуй с Брэдом Питтом в новой комедийной драме «Вавилон» затмил всех и особенно запомнился Робби.

Марго Робби рассказала о поцелуе с Брэдом Питтом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание E! News передает слова девушки о том, что изначально в сценарии не было никаких поцелуев между героями, но она решила проявить инициативу.

Актриса мягко, но настойчиво убеждала режиссера Дэмьена Шазелла в необходимости добавить в фильм пикантный момент. Робби руководствовалась тем, что такая уникальная возможность ей может больше никогда не представиться. Так что женская хитрость победила, и теперь Марго может смело похвастаться поцелуем с пусть уже и не таким молодым, но все-таки тем самым Брэдом Питтом.

К слову, впечатления от поцелуя актриса описала кратко, но интригующе: «Было просто великолепно».

А вот другая звезда Голливуда недавно безжалостно раскритиковала тот же навык, но уже у Мэттью Макконахи.

Шоу-бизнес,Дэмьен Шазелл,Марго Робби,Брэд Питт,
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