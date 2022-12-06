В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Внучка Юрия Яковлева рассказала о проблемах со здоровьем после ДТП за границей

Газета.Ru

Актриса Мария Козакова призналась, что испытывает проблемы со здоровьем после ДТП за границей. Об этом сообщает Prozvezd.

Внучка Яковлева рассказала о проблемах со здоровьем после ДТП за границей
Фото: mashakozakova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)mashakozakova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Козакова рассказала, что 4 года назад ее сбил мотоцикл, однако последствия столкновения ее преследуют до сих пор. Она призналась, что у нее есть проблемы со здоровьем, но не поделилась подробностями.

"Тогда же я потеряла свое стопроцентное зрение. Зато теперь в моей жизни есть такой прекрасный аксессуар, как очки. Сейчас даже кино дома не могу без них смотреть", - рассказала актриса.

Ранее певица Анна Семенович рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка сообщила, что очень сильно отравилась.

Шоу-бизнес,Мария Козакова,Юрий Яковлев,Анна Семенович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители