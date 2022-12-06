Внучка Яковлева рассказала о проблемах со здоровьем после ДТП за границей

Актриса Мария Козакова призналась, что испытывает проблемы со здоровьем после ДТП за границей. Об этом сообщает Prozvezd.

Козакова рассказала, что 4 года назад ее сбил мотоцикл, однако последствия столкновения ее преследуют до сих пор. Она призналась, что у нее есть проблемы со здоровьем, но не поделилась подробностями.