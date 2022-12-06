Шакира подогрела слухи о романе с 24-летним инструктором по серфингу

Певица Шакира не теряет времени зря после расставания с футболистом Жераром Пике. Исполнительница подогрела слухи о романе с 24-летним инструктором по серфингу.
Недавно Шакиру вместе с детьми заметили на испанском побережье с русоволосым тренером. Пара каталась на волнах, а мужчина заботливо подавал руку и поддерживал певицу. Издание Hola! сообщает, что молодой человек поправлял костюм на плече спутницы и с удовольствием фотографировал ее.
Бывший возлюбленный Шакиры Пике недавно сыграл свой последний матч за родной клуб «Барселона». Его команда победила и футболист решил отметить успех публичным поцелуем со своей новой девушкой — 26-летней Кларой Чиа Марти.