Шакира подогрела слухи о романе с 24-летним инструктором по серфингу

Певица Шакира не теряет времени зря после расставания с футболистом Жераром Пике. Исполнительница подогрела слухи о романе с 24-летним инструктором по серфингу.

Фото: Global Look Press | Imagespace/Keystone Press Agency Global Look Press | Imagespace/Keystone Press Agency

Недавно Шакиру вместе с детьми заметили на испанском побережье с русоволосым тренером. Пара каталась на волнах, а мужчина заботливо подавал руку и поддерживал певицу. Издание Hola! сообщает, что молодой человек поправлял костюм на плече спутницы и с удовольствием фотографировал ее.