В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
28 минут назад

Шакира подогрела слухи о романе с 24-летним инструктором по серфингу

Слово и Дело

Певица Шакира не теряет времени зря после расставания с футболистом Жераром Пике. Исполнительница подогрела слухи о романе с 24-летним инструктором по серфингу.

Шакира подогрела слухи о романе с 24-летним инструктором по серфингу
Фото: Global Look Press | Imagespace/Keystone Press AgencyGlobal Look Press | Imagespace/Keystone Press Agency

Недавно Шакиру вместе с детьми заметили на испанском побережье с русоволосым тренером. Пара каталась на волнах, а мужчина заботливо подавал руку и поддерживал певицу. Издание Hola! сообщает, что молодой человек поправлял костюм на плече спутницы и с удовольствием фотографировал ее.

Бывший возлюбленный Шакиры Пике недавно сыграл свой последний матч за родной клуб «Барселона». Его команда победила и футболист решил отметить успех публичным поцелуем со своей новой девушкой — 26-летней Кларой Чиа Марти.

Шоу-бизнес,Жерар Пике,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители