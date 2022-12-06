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19 минут назад

В отношении Oxxxymiron возбудили административное дело за песню "Ойда"

ТАССиещё 4

Дело об административном нарушении возбудили в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) за песню "Ойда". В рамках проверки прокуратура Санкт-Петербурга нашла в песне публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России, а также лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны, сообщается в письме в адрес Лиги безопасного интернета от прокуратуры Санкт-Петербурга, которое поступило в распоряжение ТАСС во вторник.

В отношении Oxxxymiron возбудили дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В отношении Федорова М. Я. прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 2 статьи 20.3.2 Кодекса об административных правонарушениях (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, с использованием сети Интернет) и проведении административного расследования", - говорится в письме.

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В рамках проверки песни на основании запроса прокуратуры эксперты подтвердили наличие в тексте песни "публичных призывов к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а также публичного позитивного отношения к отделению части территории Российской Федерации, высказанного в форме лозунга", указано в документе.

Прокуратура также направила исковое заявление в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга о признании песни запрещенной к распространению на территории России, а также ограничении доступа к ней на стриминговых сервисах.

Оксимирон вернулся в Россию и «передал привет» прокуратуре в новом клипе

В октябре Лига безопасного интернета направила в Генеральную прокуратуру и МВД обращение с просьбой проверить на признаки экстремизма песню "Ойда". При этом, по мнению директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, проверить на причастность к организации экстремистской деятельности нужно и самого рэпера.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Oxxxymiron "Последний звонок" за пропаганду насилия и массового убийства. Иск с требованием признания этой песни экстремистской поступил в суд в конце августа. Министерство юстиции РФ в начале октября включило рэпера в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Шоу-бизнес,Екатерина Мизулина,Мирон Федоров,Минюст России,Общественная палата России,
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