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1 час назад

«Пусть говорят» вернется в эфир Первого канала

Алиса Селезнёва

Ток-шоу «Пусть говорят» возвращается в эфир Первого канала с 6 декабря, специальные выпуски программы будут посвящены паранормальным явлениям и предвидению будущего. Соответствующий анонс опубликован на сайте телеканала.

«Пусть говорят» вернется в эфир Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что необычным явлениям и людям будет посвящен целый выпуск передач. Первая программа цикла выйдет в эфир сегодня в 19.50 мск.

«Что ожидает человечество в новом году и в ближайшие десятилетия. Сбудется ли пророчество Ванги о пяти роковых двойках, которые должны изменить судьбу всей планеты. Что рассказывают натальные карты мировых лидеров, составленные лучшими астрологами. Откуда у Илона Маска уверенность, что земляне должны встретиться с инопланетянами», - заявил он в анонсе программ.

Борисов также отметил, что эксперты в студии намерены обсудить и тайные отряды, «которые помогали сверхдержавам разбираться в сверхъестественном».

После начала спецоперации на Украине Первый канал изменил сетку вещания в пользу программ политической направленности. В результате с эфира сняли передачи «Пусть говорят», «Вечерний Ургант», «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь», «Сегодня вечером», КВН и другие.

Шоу-бизнес,Дмитрий Борисов,Первый канал,
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