«Пусть говорят» вернется в эфир Первого канала

«Что ожидает человечество в новом году и в ближайшие десятилетия. Сбудется ли пророчество Ванги о пяти роковых двойках, которые должны изменить судьбу всей планеты. Что рассказывают натальные карты мировых лидеров, составленные лучшими астрологами. Откуда у Илона Маска уверенность, что земляне должны встретиться с инопланетянами», - заявил он в анонсе программ.