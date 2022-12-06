«Пусть говорят» вернется в эфир Первого канала

Ток-шоу «Пусть говорят» возвращается в эфир Первого канала с 6 декабря, специальные выпуски программы будут посвящены паранормальным явлениям и предвидению будущего. Соответствующий анонс опубликован на сайте телеканала.
Ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что необычным явлениям и людям будет посвящен целый выпуск передач. Первая программа цикла выйдет в эфир сегодня в 19.50 мск.
«Что ожидает человечество в новом году и в ближайшие десятилетия. Сбудется ли пророчество Ванги о пяти роковых двойках, которые должны изменить судьбу всей планеты. Что рассказывают натальные карты мировых лидеров, составленные лучшими астрологами. Откуда у Илона Маска уверенность, что земляне должны встретиться с инопланетянами», - заявил он в анонсе программ.
Борисов также отметил, что эксперты в студии намерены обсудить и тайные отряды, «которые помогали сверхдержавам разбираться в сверхъестественном».
После начала спецоперации на Украине Первый канал изменил сетку вещания в пользу программ политической направленности. В результате с эфира сняли передачи «Пусть говорят», «Вечерний Ургант», «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь», «Сегодня вечером», КВН и другие.